Publiziert am 02.02.2026

Inside IT hat einen neuen Chefredaktor: Mark Schröder, der die Redaktion der Schweizer ICT-Newsplattform seit September ad interim leitete, übernimmt die Gesamtverantwortung per 1. Februar definitiv, teilt das Fachportal mit. Schröder übernahm die Interimslösung nach dem Abgang von Katharina Jochum. Zuvor war er in anderen Schweizer und deutschen IT-Fachmagazinen als leitender Redaktor tätig. «Gemeinsam mit der Redaktion möchte ich die Schweizer Informatikbranche auch in Zukunft mit qualitativ hochwertigen News versorgen», wird Schröder in der Mitteilung zitiert.

Der Verlag Winsider hat ausserdem Philipp Anz zum stellvertretenden Chefredaktor ernannt. Er ist seit Januar 2020 Redaktor bei Inside IT und arbeitete zuvor als Redaktor und Textproduzent für verschiedene Schweizer Medien. Mit Dajana Dakic und Michael Stähli zählt die Redaktion zwei neue Teammitglieder. (pd/spo)