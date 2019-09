Verband Schweizer Medien

Markus Somm tritt aus dem Vorstand zurück

Der frühere Verleger der «Basler Zeitung» gibt seine Funktion im Verband Schweizer Medien ab.

Am Donnerstag an der Mitgliederversammlung in Zürich: Verlegerpräsident Pietro Supino im Gespräch mit Markus Somm (Autor Tamedia) und Andreas Häuptli (Direktor VSM). (Bild: persoenlich.com)