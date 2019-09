SRF: Markus Somm zu Gast bei «Schawinski»

Die USA werden durch einen neuen Skandal erschüttert. Medienberichten zufolge hat Präsident Donald Trump versucht, seinen ukrainischen Kollegen Wolodimir Selenski dazu zu bringen, belastende Informationen über Joe Biden zutage zu fördern. Dieser tritt an den nächsten Präsidentschaftswahlen gegen Trump an. Als Vize-Präsident der ehemaligen Obama-Regierung soll Biden einem ukrainischen Unternehmen, in dem sein Sohn im Verwaltungsrat sass, Vorteile verschafft haben. Sollten die Berichte den Tatsachen entsprechen, hätte Trump jedoch illegal gehandelt. Und noch dazu Versuche angestellt, die Sache vor dem Kongress zu vertuschen.

Der nächste Brexit-Termin in gut einem Monat lässt die Wogen in Grossbritannien hoch gehen. Der Oberste Gerichtshof untersucht momentan, ob Boris Johnsons Zwangsurlaub für das Parlament rechtens ist oder nicht. So oder so markieren die nächsten Wochen wohl die heikelste Phase der britischen Nachkriegsgeschichte. Droht eine Abspaltung Schottlands? Und ist ein No-Deal-Brexit tatsächlich ein realistisches Szenario?

Der Klimawandel ist nicht nur in der Schweiz ein grosses Thema, sondern auch international. Am Freitag fanden weltweit in Hunderten Städten Grossdemonstrationen statt. Greta Thunberg weilt in New York und hat vor dem Klimaausschuss des US-Senats Politikerinnen und Politikern ins Gewissen geredet. Doch was bewirken die nicht abnehmenden Appelle tatsächlich?

Im Streitgespräch mit Markus Somm, dem ehemaligen Chefredaktor der Basler Zeitung, arbeitet Roger Schawinski diese aktuellen Themen auf. Wer hat die besseren Argumente? Die Sendung wird am Montag, 23. September, ab 22.55 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. Ursprünglich geplant gewesen wäre ein Gespräch mit Marina Villa, Präsidentin des Hilfswerks SAO.

Somm war erst kürzlich zu Gast im «Creative Coffee», dem Videoformat von persoenlich.com. (pd/cbe)