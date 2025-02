Die Zeit: Marlon Rusch verstärkt Schweizer Büro

Publiziert am 07.02.2025

Der 37-jährige Journalist Marlon Rusch wird ab dem 1. März 2025 als Redaktor im Schweizer Büro der Wochenzeitung Die Zeit tätig sein. «Mit Marlon Rusch konnten wir einen erfahrenen Kollegen für uns gewinnen, der bei der Schaffhauser AZ eindrücklich bewiesen hat, wie man mit einem kleinen Team einen ganzen Kanton auf Trab hält», so Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe, laut einer Mitteilung. «Wir freuen uns sehr auf ihn.»

Rusch ist seit acht Jahren Co-Redaktionsleiter der Schaffhauser AZ, für die er seit 2012 als Redaktor arbeitet. Nebst seiner Tätigkeit bei der Schaffhauser AZ war er als freier Reporter unter anderem für Die Zeit, die WoZ und die Republik tätig. 2022 veröffentlichte er im Chronos-Verlag Zürich das Buch «Versorgt».

Rusch absolvierte seine journalistische Ausbildung am Medienausbildungszentrum MAZ in Luzern. Er studierte Allgemeine Geschichte sowie Wirtschaftsgeschichte und Ökonomie an der Universität Zürich. (pd/cbe)