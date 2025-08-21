CH Media: Martin Bloch stösst zu TV National

Publiziert am 21.08.2025

Martin Bloch stösst am 1. Oktober als neuer Leiter Channel Management & Analytics TV National zu CH Media. Der Manager übernimmt diese Position von Ute von Moers, die stellvertretende Leiterin des nationalen TV-Geschäfts bleibt, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Bloch verantwortet künftig die Programmplanung und Publikumsforschung für die CH-Media-Sender 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, TV24, TV25 und S1 sowie den Streamingdienst Oneplus. «Gemeinsam mit den Teams möchte ich das TV-Erlebnis auf den CH-Media-Sendern konsequent auf die Bedürfnisse des Publikums ausrichten – in einer perfekten Verbindung von linearem Fernsehen und Streaming», wird Bloch zitiert. «Ich kann es kaum erwarten, anzufangen.»

Bei Blue Entertainment war Bloch seit 2020 für die Free-TV-Kanäle, Video-Publizistik in Sport & News, Programmplanung und Distribution zuständig. Zuvor arbeitete er rund 15 Jahre bei SRF, unter anderem als Programmleiter von SRF zwei und Programmentwickler Unterhaltung. Seine Laufbahn begann er als Projektleiter und Redaktor bei Top-Medien.

Wolfgang Elsässer, Leiter TV National bei CH Media, freut sich über den Neuzugang: «Mit Martin Bloch gewinnen wir einen versierten Medienmanager mit langjähriger TV-Erfahrung. Seine Expertise in der Programmgestaltung sowie seine Führungskompetenz und analytischen Fähigkeiten werden uns dabei helfen, die Weiterentwicklung unseres nationalen TV-Geschäfts gezielt voranzutreiben.»

Ute von Moers konzentriert sich neu auf Content-Beschaffung, Produktmanagement, Vermarktung sowie den Auf- und Ausbau strategischer Partnerschaften mit nationalen und internationalen Partnern. (pd/cbe)