Todesfall: Martin Sturzenegger ist gestorben

Der Journalist und Reporter Martin Sturzenegger ist im Alter von 40 Jahren am Montag letzte Woche an Krebs gestorben. «Wir sind tief erschüttert, einen so offenen, hilfsbereiten und humorvollen Menschen zu verlieren», schreiben die Tagi-Co-Chefredaktoren Priska Amstutz und Mario Stäuble im Namen aller Kolleginnen und Kollegen in der Todesanzeige vom Donnerstag.

Sturzenegger startete im Jahr 2010 am Newsdesk auf der Redaktion vom Tages-Anzeiger. 2014 wechselte er ins Ressort Zürich. «Martin war ein leidenschaftlicher Reporter – er liebte es, unterwegs zu sein, Eindrücke zu sammeln, Kontakt mit Menschen aufzunehmen und deren Geschichten zu erzählen. Diese Freude spürte man in seinen Texten», so die Tagi-Redaktion weiter. Und zum Schluss: «Sturzi, wir werden dich nicht vergessen.» (wid)