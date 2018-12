Zeitungshaus: Martina Barth wird neue Geschäftsführerin

Auf Anfang 2019 wird die Führungsorganisation der Zeitungshaus-Gruppe neu gestaltet: Ab dem 1. Januar stehen die Zeitungen der Zeitungshaus Gruppe, das heisst der Swiss Regiomedia AG, der Tagblatt der Stadt Zürich AG und der FZ Furttaler Zeitung AG unter einer einheitlichen Führung, wie die Zeitungshaus AG in einer Mitteilung schreibt. Der Verwaltungsrat aller Gesellschaften besteht aus Rahel Blocher, Präsidentin, Rolf Bollmann, Delegierter und Christoph Blocher, Mitglied. Für die Geschäftsleitung aller 25 Titel inklusive Split-Ausgaben ist neu Martina Barth zuständig.

Die Geschäftsleitung und die Verwaltung mit Finanzen, HR und IT der Zeitungshaus-Gruppe werden in Zürich in den Räumlichkeiten des Tagblattes der Stadt Zürich untergebracht sein.

Barth hat seit Ende 2012 als Leiterin der Unternehmensentwicklung die Sanierung und Umstrukturierung der «Basler Zeitung» unterstützt und mitgestaltet. Ab 2016 war sie, nach Abschluss der Sanierung, für den Nutzermarkt Print/Digital der BaZ sowie für Vertrieb & Logistik verantwortlich. Vor ihrem Engagement in Basel war sie während zwölf Jahren in verschiedenen Funktionen bei Tamedia in Zürich tätig. Barth verfügt über einen Master-Abschluss in Marketing und Strategie.

Die neue Geschäftsführerin übernimmt die Nachfolge von Marcel Geissbühler, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen habe, wie es in der Mitteilung heisst. (pd/maw)