Telebasel: Massimo Ceccaroni wird TV-Experte

Der Montagabend ist längst zum Pflichttermin für FCB-Fans geworden: Im Telebasel-Studio diskutiert die Moderation zusammen mit «FCB total»-Experten und illustren Gästen aus dem FCB-Universum das aktuelle Geschehen rund um Rotblau. Pünktlich zum Saisonstart erhält die Sendung nun noch mehr Rotblau-Power, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Mit Massimo Ceccaroni stosse «eine absolute Clublegende» zum Expertenteam dazu.

«Mit Erni Maissen und Massimo Ceccaroni dürfen sich FCB-Fans somit auf 100 Prozent Fussball-Know-how und rotblau im Blut freuen», schreibt der Sender. Die beiden werden ihre Expertenrolle abwechslungsweise einzeln oder auch mal gemeinsam im Studio ausüben.

Neuer Anstrich, mehr Einbezug des Publikums

Nebst dem neuen Expertenteam dürfen sich die FCB-Fans auch auf ein neues Sendungslayout freuen. Intro und Sendungselemente wurden komplett überarbeitet. Zudem hat das Publikum neu auch die Möglichkeit, sich in die Sendung einzubringen. In der Rubrik «Man of the Match» küren FCB-Fans via Online-Abstimmung im Vorfeld der Sendung ihren Liebling des Spiels.

Zudem haben sie in der Rubrik «Fanfrage» die Chance, ihre eigenen Fragen in die Sendung einzubringen. Via sport@telebasel.ch können sie vor der Sendung fragen, was immer sie schon mal vom entsprechenden Gast oder Experten wissen wollten. Die spannendste Frage wird dann direkt in der Sendung diskutiert.

Fachkundige Analysen durch «Taktikfuchs»

Ebenfalls neu ist die Rubrik «Taktikfuchs»: Ein fachkundiger Trainer aus dem Basler Regiofussball pickt sich einen spannenden Aspekt des Spiels heraus und bringt so den Fans zu Hause die Welt der Fussball-Taktik etwas näher. Fürs erste übernimmt diese Rolle Matthias Mäder. Der Nachwuchstrainer coacht aktuell die 1. Liga classic-Mannschaft des FC Black Stars. (pd/cbe)