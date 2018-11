SRF: Mathias Winterberg neuer Langlauf-Kommentator

Ab der Saison 2018/19 kommentiert Mathias Winterberg Langlauf. Er folgt auf Michèle Schönbächler, die zur SRF-Equipe im Ski alpin gewechselt hat (persoenlich.com berichtete). Unverändert zum Kommentatorenteam im Langlauf gehören Patrick Schmid und SRF-Experte Adriano Iseppi, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

Winterberg hat 2010 den Bachelor in Politikwissenschaften an der Universität Zürich und 2013 den Master in Internationalem Recht am Graduate Institute in Genf abgeschlossen. Seine journalistische Karriere begann der heute 29-jährige 2011 als Praktikant im damaligen SRF-Hintergrundmagazin «sportlounge». 2014 setzte der Zürcher seine Laufbahn bei Schweizer Radio und Fernsehen fort; zunächst als Sportassistent, ab 2015 mit einem zweijährigen Stage und seit 2017 als Sportredaktor. «Ich freue mich darauf, über die sportlichen Höchstleistungen auf den Loipen zu berichten und meine Begeisterung für den Wintersport zu unserem Publikum in die warmen Stuben zu bringen», sagt Winterberg zu seiner neuen Funktion, die er zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben übernimmt.

Winterberg kommt erstmals am Freitag, 30. November 2018, beim Weltcup in Lillehammer/Norwegen, zum Einsatz. Schweizer Radio und Fernsehen zeigt die Sprintrennen der Frauen und Männer ab 11.55 Uhr als Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF-Sport-App. (pd/cbe)