Radio Zürisee: Matthias Kost wird Geschäftsleiter

Nun wird offiziell, was persoenlich.com schon im April bekannt gemacht hatte: Mit der Übernahme der Radio Zürisee Werbe AG durch die Radio Zürisee AG per 1. Januar 2019 wird auch deren Geschäftsleitung neu bestellt. Der bisherige Geschäftsleiter der Radio Zürisee Werbe AG, Matthias Kost, übernimmt per 1. Januar die Geschäftsleitung der Radio Zürisee AG – der bisherige Geschäftsleiter, Tony Immer, übernimmt die Programmleitung und damit die publizistische Verantwortung.

Mit dieser Reorganisation werde nachvollzogen, was schon heute im operativen Alltag erfolgreich praktiziert werde, heisst es in einer Mitteilung des Rapperswiler Radiosenders. «Mit dieser neu formierten Geschäftsleitung werden wir Radio Zürisee noch besser am Markt positionieren können und unseren Hörerinnen und Hörern, wie auch unseren Werbekunden und Geschäftspartnern weiterhin ein reichhaltiges Programm bieten», heisst es im vom Verwaltungsratspräsidenten Beat Lauber gezeichneten Communiqué.

Die Geschäftsleitung von Radio Zürisee setzt sich neu wie folgt zusammen: Matthias Kost (Geschäftsleiter), Tony Immer (Programmleiter), Martin Diener (Moderationsleiter), Nadia Fäh (Chefredaktorin), Thomas Hauser (Verkaufsleiter), Roger Rhyner (Musikchef).

Immer wurde 2002 Chefredaktor von Radio Zürisee, 2007 übernahm er den Vorsitz der Geschäfts- und Programmleitung. 2009 übergab Immer die Chefredaktion an Nadja Fäh, um sich auf seine Funktion als Geschäftsleiter zu konzentrieren. Kost kam 2003 als Marketingleiter zur Radio Zürisee Werbe AG. Seit 2016 ist er Geschäftsleiter des Vermarkters. (pd/cbe)