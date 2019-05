SRF: Matthias Sempach wird Schwingexperte

Bereits in der Saison 2018 baute SRF die Liveberichterstattung im Schwingen stark aus, 2019 werden weitere Schwingfeste dazukommen. Aus diesem Grund verstärkt SRF sein Expertenteam im Schwingen. Neu wird Matthias Sempach – im Wechsel mit den beiden bisherigen Schwingexperten Adrian Käser und Jörg Abderhalden – ausgewählte Schwingfeste als SRF-Experte begleiten, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ich freue mich darauf, die Leistungen meiner ‹alten› Schwingerkameraden zu analysieren, und natürlich auch darauf, den Zuschauerinnen und Zuschauern die Faszination des Schwingsports als SRF-Experte zu vermitteln», wird Sempach zitiert.

Seinen Einstand als SRF-Experte gibt der ehemalige Spitzenschwinger beim Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Flüelen an der Seite von Kommentator Stefan Hofmänner. Schweizer Radio und Fernsehen überträgt das «Innerschweizerische» am Sonntag, 7. Juli 2019, ganztags als Livestream auf srf.ch/sport und in der «SRF Sport App».

Beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2013 in Burgdorf wurde Sempach mit acht Siegen aus acht Gängen Schwingerkönig. 2014 gewann der im Entlebuch wohnhafte Berner den prestigeträchtigen Kilchberger Schwinget. Insgesamt errang der dreimalige Schwinger des Jahres 106 Kränze und entschied 36 Kranz- sowie 28 Regionalfeste für sich. Im August 2018 trat der heute 33-Jährige vom aktiven Schwingsport zurück. (pd/cbe)