Zentralplus: Matthias Stadler geht per April

Publiziert am 10.01.2025

Der Redaktionsleiter von Zentralplus verlässt das Zentralschweizer Onlinemedium nach zwei Jahren per Ende März. In seinem Abschiedspost auf LinkedIn schreibt Matthias Stadler, dass das Medium in dieser Zeit seine Reichweite mehr als verdoppeln konnte. Der Schwyzer plant anschliessend eine mehrmonatige Reise nach Neuseeland und Südamerika, bevor er sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen will.

Der ZHAW-Absolvent hatte die Redaktionsleitung im März 2022 übernommen (persoenlich.com berichtete). Zuvor war er bei der Luzerner Zeitung tätig, wo er vom Volontär bis zum Leiter der Printproduktion Regionalausgaben alle Stufen durchlief. Von 2020 bis 2022 arbeitete Stadler als freischaffender Ozeanien-Korrespondent, unter anderem für das Luxemburger Wort, die NZZ und Radio SRF.

Während seiner Zeit als Redaktionsleiter habe das Team «starke Geschichten» realisieren können, heisst es im LinkedIn-Post weiter. Stadler zeigt sich überzeugt, dass Zentralplus auch künftig eine wichtige Stimme in der Zentralschweizer Medienlandschaft bleiben wird. (cbe)