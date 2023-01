Zentralplus: Matthias Stadler wird Redaktionsleiter

Matthias Stadler übernimmt im März die Redaktionsleitung bei dem Zentralschweizer Onlinemedium Zentralplus. Der 35-Jährige arbeitet derzeit für die Luzerner Zeitung.

Stadler hat an der ZHAW Kommunikation und Journalismus studiert. Nach einem Praktikum bei SRF durchlief er bei der Luzerner Zeitung von 2014 bis 2019 alle Stufen: Vom Volontär über den redaktionellen Mitarbeiter zum Redaktor und schliesslich Leiter als Printproduktion Regionalausgaben. Von 2020 bis 2022 lebte er in Neuseeland und war freischaffender Ozeanien-Korrespondent für die grösste luxemburgische Tageszeitung Luxemburger Wort sowie NZZ, die Zeitungen der TX Group, CH Media, Radio SRF oder Zentralplus. Seit April 2022 ist Stadler bei der Luzerner Zeitung als Redaktor im Ressort Stadt/Region Luzern tätig.



Raffaele Keller wird der stellvertretender Redaktionsleiter wird, wie Zentralplus am Donnerstag mitteilte. Der 32-Jährige stösst von Pilatus Today zu Zentralplus.



Die bisherige Redaktionsleiterin, Lena Berger, wechselt zum Beobachter, wo sie stellvertretende Chefredakteurin wird, wie bereits im vergangenen November bekannt wurde (persoenlich.com berichtete).

Das Onlinemedium konzentriert sich auf die Regionen Luzern und Zug. Es feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Es hat nach eigenen Angaben zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (pd/sda/mj)