SRF: Matthias Strasser wird EU-Korrespondent

Publiziert am 17.10.2025

Matthias Strasser ist seit 2019 bei Radio SRF tätig. Aktuell arbeitet er in der Inlandredaktion. Nach seinem Wechsel in die Auslandredaktion wird der 34-Jährige künftig hauptsächlich aus Brüssel über die Europäische Union und ihr Verhältnis zur Schweiz berichten. Die Ausschreibung der vakanten Stelle folgt zu einem späteren Zeitpunkt, teilt SRF am Freitag mit.

Matthias Strasser absolvierte er berufsbegleitend ein zweisprachiges Masterstudium der Europastudien an der Universität Freiburg. Als freischaffender Journalist berichtete er für diverse Zeitungen und Onlinemedien aus dem In- und Ausland. Später wurde er Bundeshauskorrespondent für private Radiostationen, ehe er 2019 zu Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) wechselte. (pd/spo)