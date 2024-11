CH Media: Maurice Thiriet bleibt Chef nach Today-Einstellung

Nun wird er wieder weniger unterwegs sein. Anfang Jahr teilte Maurice Thiriet persoenlich.com mit, dass er mit seiner neuen Zuständigkeit für die regionalen Today-Portale «noch mehr unterwegs sein» werde. Am Dienstag hat CH Media bekannt gegeben, dass die sechs Portale per sofort eingestellt wurden. Maurice Thiriet, deren publizistischer Leiter, verliert damit 6/8 (also Dreiviertel) seiner bisherigen Aufgaben, wie er auf Anfrage bestätigt. Dennoch bleibt er CH Media erhalten.

Die Medienstelle des Unternehmens lässt sich zu Thiriet künftigem Stellenprofil wie folgt zitieren: «Er fokussiert sich auf die beiden Newsportale Watson Deutschschweiz sowie Watson Romandie und führt die Watson-Chefredaktorin in der Deutschschweiz sowie den Watson-Chefredaktor in der Romandie.» Das hat Thiriet schon bisher gemacht, bevor die Leitung der Today-Portale dazugekommen ist. Mit den nun frei gewordenen Kapazitäten werde sich Thiriet künftig verstärkt in der CH Media Academy und der Ausbildung der Volontärinnen und Volontäre in Sachen kanalspezifisch-digitales Publizieren einbringen, heisst es weiter.



Academy arbeitet enger mit Zeitungsportalen zusammen

Als Folge der Einstellung der Today-Portale muss CH Media das trimediale Ausbildungsangebot neu aufstellen. Bisher boten die Redaktionen der Portale Praktikumsplätze für das Online-Modul an. Diese fallen nun weg. «Künftig arbeitet die CH Media Academy enger mit den Zeitungsportalen zusammen», teilt die Medienstelle mit. Ebenso bieten Watson und das Online-Newsdesk der Mantelredaktion der Zeitungstitel Plätze an für die Academy-Ausbildung.