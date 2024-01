Watson: «Wir sind das vielseitigste Schweizer Massenmedium»

von Nick Lüthi

Maurice Thiriet, wie feierten Sie und die Redaktion den zehnten Geburtstag?

Mit Bildern, Daten, Anekdoten aus zehn Jahren Watson auf all unseren Kanälen. Am Freitag gibts Freitagsbier extended.

Wie gross war die Feierlaune nach den Entlassungen von Watson-Mitarbeitenden in den letzten Tagen?

Natürlicherweise eingetrübt.

Rechneten Sie beim Start 2014 damit, dass Watson zehn Jahre später noch existiert?

Klar.

Was hat Sie selbst bis heute dabei gehalten?

Es ist das vielseitigste Schweizer Massenmedium, es arbeiten da die besten Leute und es ist nie langweilig geworden.

2014 schlug Watson neue Töne an mit einem eigenwilligen Mix aus Information und Unterhaltung. Heute sieht man das überall. Wer kopiert das Original am besten?

Es sind alle grossen Medienhäuser eine bisschen multi-channeliger geworden in der Distribution. Aber man kann einen Pure Player wie Watson nicht kopieren, wenn das Geschäftsmodell aus linearen Zeiten noch das inhaltliche Programm dominiert, sprich wenn man vorwiegend TV, Radio und Zeitung macht und daneben noch ein bisschen Social Media, SEO und Podcast.

Was kann Watson weiterhin besser als alle andern?

Um Vergebung bitten, weil man mal wieder nicht um Erlaubnis gefragt hat.

Wo wünschen Sie sich, dass Watson noch zulegt?

Bei der Leistung von «Team Ergebnisorientiert» am Auffahrts-Grümpel-Turnier von CH Media.

Für Kritik sorgte immer wieder das sogenannte Native Advertising, also Werbung, die so daherkommt wie redaktionelle Beiträge und das Potenzial hat, die Lesenden zu täuschen. Hat diese Kritik irgendetwas bewirkt?

Ja, sie hat das Bewusstsein für die korrekte Deklaration von Content-Marketing-Elementen geschärft.

Watson gehört bei CH Media neu zur Abteilung der Regionalen Elektronische Medien unter der Leitung von Florian Wanner (persoenlich.com berichtete). Welchen Einfluss hat das auf Ihre Arbeit als CEO?

Mit der neuen Zuständigkeit für die regionalen Today-Portale werde ich noch mehr unterwegs sein.

Sie verantworten auch die 2021 lancierte französischsprachige Ausgabe von Watson. Werden die dereinst auch ihren 10. Geburtstag feiern können?

Natürlich!