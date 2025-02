Schaffhauser Medienpreise: Max Baumann und Elena Stojkova wurden ausgezeichnet

Publiziert am 13.02.2025

Den Hauptpreis erhielt Elena Stojkova (Jg. 1992) für ihren in den Schaffhauser Nachrichten erschienenen Artikel «Niemand merkte, dass er uns das antat», wie der Schaffhauser Presseverin in einer Medienmitteilung schreibt. Der ausgezeichnete Text dokumentiert den Fall zweier Schwestern aus Schaffhausen, die in ihrer Kindheit von einem Nachbarn missbraucht wurden. Die Betroffenen zeigten den Täter an, was zu einer Verurteilung führte.

Zurückhaltender Stil des Artikels gewürdigt

Pressevereinspräsident Mark Liebenberg würdigte in seiner Laudatio die respektvolle Herangehensweise der Autorin an das sensitive Thema. Die Jury hob den zurückhaltenden Stil des Artikels hervor, der den Betroffenen eine Plattform bietet, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu treten.

Der Ehrenpreis ging an den 93-jährigen Fotojournalisten Max Baumann. Er prägte als freier Fotograf und zeitweise als Pressefotograf für die Schaffhauser Nachrichten das visuelle Gedächtnis der Region über mehrere Jahrzehnte. Baumann veröffentlichte zusammen mit seiner 2023 verstorbenen Frau Sonja Baumann-Elster mehrere Fotobände. In seiner Laudatio erinnerte Philipp Landmark, ehemaliger Chefredaktor des St. Galler Tagblatts, an gemeinsame Zeiten als Redaktionskollegen. (pd/nil)