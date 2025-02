Publiziert am 02.02.2025

1929 in Basel geboren, studierte Peter Schulz zunächst Theologie in Basel und Marburg. Seine berufliche Laufbahn begann er als reformierter Pfarrer. In den 1950er-Jahren fand er auch den Weg in die Medienwelt. Von 1956 bis 1966 sprach er am Schweizer Fernsehen «Das Wort zum Sonntag». Seine Affinität zum Medium Fernsehen zeigte sich auch in der Moderation der Jugendsendung «Treffpunkt Studio Bellerive».

Erster Ausbildungsleiter beim Schweizer Radio

1969 vollzog Schulz den kompletten Wechsel in die Medienwelt und wurde Programm-Mitarbeiter bei Schweizer Radio DRS. Dort erkannte er früh die Notwendigkeit einer professionellen Journalistenausbildung. Als erster Ausbildungsleiter von Radio DRS ab 1973 und später auch für das Fernsehen DRS entwickelte er wegweisende Aus- und Weiterbildungsprogramme.

Seinen bedeutendsten Beitrag zur Schweizer Medienlandschaft leistete Schulz 1984 mit der Gründung des Medienausbildungszentrums (MAZ) in Kastanienbaum, das er bis 1996 leitete. Als erste verlagsunabhängige Journalistenschule der Schweiz entwickelte sich das MAZ zu einer national und international anerkannten Bildungsinstitution.

Schulz' Engagement ging weit über den Journalismus hinaus. 1991 initiierte er die Stiftung Akademie 91 Zentralschweiz, die den Weg zur Universität Luzern ebnete. Er gründete 1993 die Stiftung Haus am See als Refugium für Wissenschaftler und Kunstschaffende und organisierte ab 1994 das Mediensymposium Luzern.

Literaturförderung in der Zentralschweiz

Als Verleger und Kulturvermittler prägte er ab 2005 mit seinem Verlag Pro Libro die Literaturszene der Zentralschweiz. Über 90 Werke erschienen unter seiner Ägide, darunter eine zwölfbändige Reihe zur «Literatur des 20. Jahrhunderts». 2012 gründete er die Literaturgesellschaft Luzern, die er bis 2018 leitete.

Wie nun bekannt wurde, ist Peter Schulz im Alter von 95 Jahren verstorben. Das vermeldete das langjährige MAZ-Geschäftsleitungsmitglied Heiner Käppeli am Sonntag auf seinem Facebook-Profil. Peter Schulz hinterlässt seine Ehefrau, eine Tochter und zwei Söhne.

Mit Schulz verliert die Schweiz einen visionären Medienpädagogen und Kulturschaffenden, dessen Wirken die journalistische Ausbildung im Land nachhaltig geprägt hat. Das von ihm gegründete MAZ führt sein Vermächtnis fort. (nil)