Publiziert am 28.04.2026

Die unterstützten Projekte zu Themen wie Malaria in Tansania, Kinderadoptionen in Peru oder Energiepolitik in Syrien sind für Beobachter, Das Magazin, NZZ am Sonntag, Republik, Surprise und WOZ vorgesehen. Die Beiträge liegen zwischen 2000 und 4000 Franken, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Fonds stellt 2026 maximal 50'000 Franken zur Deckung von Recherche- und Reisekosten bereit, finanziert unter anderem von den Stiftungen Volkart, Temperatio und Vontobel. Die nächste Ausschreibung findet im Herbst 2026 statt.

Der Verein Real 21 wurde 2015 vom MAZ – Institut für Journalismus und Kommunikation sowie von Alliance Sud gegründet. (pd/cbe)