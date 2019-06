CH Media

Monica Stephani wechselt zur Migros Aare

Monica Stephani wechselt zur Migros Aare

«Ich hatte das Privileg, das Joint Venture von Beginn an zu begleiten», so die 41-Jährige auf Anfrage.

Am Donnerstag hat die Leiterin der Unternehmenskommunikation ihren letzten Arbeitstag. «Ich hatte das Privileg, das Joint Venture von Beginn an zu begleiten», so die 41-Jährige auf Anfrage.

von Christian Beck