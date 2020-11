+++Jetzt im Gang+++

Medienkongress debattiert aktuelle Themen

Die Krisenkommunikation des BAG, Innovationen wie Blick TV oder «Play Suisse»: Am zweiten Tag des Swiss Media Forums in Zürich treten Daniel Koch, Jonas Projer und Bakel Walden auf. Am Mittag folgt die Elefenatenrunde mit den Verlegern und SRG-Direktor Gilles Marchand.

Jonas Projer im Gespräch mit Moderatorin Maria Victoria Haas. (Bild: Videostill Livestream)