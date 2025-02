Zackbum: Medienkritik-Portal wird auf Eis gelegt

Publiziert am 19.02.2025

Das medienkritische Onlineportal Zackbum.ch stellt seinen Betrieb «bis auf Weiteres» ein. Eine Begründung für diesen Schritt wurde am Mittwoch nicht genannt: «Fragen nach dem Warum werden nicht beantwortet», heisst es in einem kurzen Eintrag. Auch auf schriftliche Anfragen von persoenlich.com gab es keine Reaktion.

Offen bleiben damit zentrale Fragen: Ob der Abschied mit dem knappen «Bis dann» definitiv ist oder das «bis auf Weiteres» ein Hintertürchen offenlässt, und ob die Website mit ihren Inhalten online bleibt. Auch zur konkreten Motivation hinter der Einstellung gibt es keine Antwort.

Mehr als 4000 Artikel in viereinhalb Jahren

Zackbum.ch war im Juli 2020 als Plattform für Medienkritik gestartet (persoenlich.com berichtete). Hauptinitiant René Zeyer führte das Portal zuletzt alleine, nachdem zu Beginn auch Beni Frenkel und Lorenz Steinmann zum Autorenteam gehört hatten. In viereinhalb Jahren wurden laut eigenen Angaben mehr als 4000 Artikel publiziert.

Bereits im September 2024 hatte Zeyer in einem Artikel die Frage aufgeworfen, ob Medienkritik in der heutigen Medienlandschaft noch Sinn mache. Er verwies dabei auf das Verschwinden anderer medienkritischer Formate wie der Medienwoche oder der «festen Medienseite in der NZZ mit einem erfahrenen Betreuer». Damals kündigte der heute 69-Jährige an, weiterzumachen, solange es Spass mache.

Die Kommentare unter der Abschiedsmeldung reichen von Verständnis bis Bedauern, vereinzelt gibt es auch Kritik. «Ich kann nicht genau erklären, wieso, aber irgendwie kommt das nicht völlig überraschend», schreibt etwa ein Nutzer. Andere reagieren emotionaler: «Absolute Katastrophe. Nicht nur für mich. Auch für die ‹Kleine Caffeteria› gegenüber», bedauert ein Stammleser den Verlust seines morgendlichen Rituals. Ein Kritiker hingegen spricht von einem «schwachen Abgang».

Zackbum wurde aus eigenen Mitteln finanziert und bot seine Inhalte kostenlos an. (cbe)