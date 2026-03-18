Republik: Medienredaktor unternimmt Weltreise

Wer das Stelleninserat genau liest, merkt schnell, wer hier ersetzt werden soll: Bundespolitik plus Medienthemen beackert seit bald acht Jahren Dennis Bühler (39). Auf Anfrage von persoenlich.com bestätigt der Journalist, dass er die Republik verlassen wird.

Per Ende Juli wird Bühler seine Tätigkeit als Bundeshaus- und Medienredaktor beenden, um danach eine zehnmonatige Weltreise mit seiner Familie anzutreten. Eine Arbeitsstelle für die Zeit nach seiner geplanten Rückkehr im Juni 2027 hat er keine in Aussicht.

Bühler kann es sich «sehr gut vorstellen», nach der Rückkehr wieder bei der Republik anzuklopfen – zumal er keinen Plan B habe für die Zeit danach. Und: «Für mich hat die Republik eines der tragfähigsten Geschäftsmodelle und steht für einen Qualitätsjournalismus, wie ich ihn mir vorstelle», sagt Bühler gegenüber persoenlich.com.