18.03.2026

Republik

Medienredaktor unternimmt Weltreise

Das Online-Magazin sucht eine Nachfolge für Bundeshaus- und Medienredaktor Dennis Bühler. Der Journalist nimmt ab Sommer mit seiner Familie eine längere Auszeit. Eine Rückkehr zur Republik schliesst er nicht aus.
Republik: Medienredaktor unternimmt Weltreise
Kann sich eine Rückkehr zur Republik nach seiner Weltreise gut vorstellen: Dennis Bühler. (Bild: Celina Weiss)
Nick Lüthi
Publiziert am 18.03.2026

Wer das Stelleninserat genau liest, merkt schnell, wer hier ersetzt werden soll: Bundespolitik plus Medienthemen beackert seit bald acht Jahren Dennis Bühler (39). Auf Anfrage von persoenlich.com bestätigt der Journalist, dass er die Republik verlassen wird.

Per Ende Juli wird Bühler seine Tätigkeit als Bundeshaus- und Medienredaktor beenden, um danach eine zehnmonatige Weltreise mit seiner Familie anzutreten. Eine Arbeitsstelle für die Zeit nach seiner geplanten Rückkehr im Juni 2027 hat er keine in Aussicht.

Bühler kann es sich «sehr gut vorstellen», nach der Rückkehr wieder bei der Republik anzuklopfen – zumal er keinen Plan B habe für die Zeit danach. Und: «Für mich hat die Republik eines der tragfähigsten Geschäftsmodelle und steht für einen Qualitätsjournalismus, wie ich ihn mir vorstelle», sagt Bühler gegenüber persoenlich.com.


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