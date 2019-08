«Medientalk» mit Moderator Salvador Atasoy beschäftigt sich mit dem Mediengeschehen in den USA, fragt, wie es um die Informationsgrundversorgung steht, in welche Richtung die Entwicklung geht und er spricht über strukturelle Probleme der amerikanischen Medienbranche, heisst es in einer Mitteilung.

Dem US-Zeitungsmarkt gehe es schlecht. Heute würden nur noch etwa halb so viele Journalistinnen und Journalisten für Printprodukte arbeiten als vor 10 Jahren. Onlinemedien könnten diesen Schwund nicht kompensieren. Und seit dem Amtsantritt von Donald Trump habe sich die Situation zusätzlich verschlechtert.

Im August kündigten die Nummer 1 und die Nummer 2 im US-Zeitungsgeschäft an, man wolle sich zusammenschliessen. Ein neuer Gigant würde entstehen. Nur ein paar Wochen später kommen ähnliche Nachrichten aus der TV-Branche an die Öffentlichkeit. Auch hier soll es zu einer Mega-Fusion kommen.

Zu Gast im «Medientalk» sind Matthias Kündig, SRF-USA-Korrespondent und Stephan Russ-Mohl, Medienwissenschaftler mit Schwerpunkt USA. (pd/log)

Ausstrahlung: Samstag, 24. August 2019, 10.33 Uhr, Radio SRF 4 News.