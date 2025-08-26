TX Group: Medienunternehmen legt schwächere Zahlen vor

Publiziert am 26.08.2025

Während die digitalen Plattformen JobCloud und Swiss Marketplace Group (SMG) solide Beiträge lieferten, belasteten strukturelle Herausforderungen im Mediengeschäft das Gesamtergebnis. Das teilte die TX Group am Dienstagmorgen mit.

Verwaltungratspräsident Pietro Supino räumte gemäss Medienmitteilung ein, das erste Halbjahr sei «unter unseren Erwartungen» verlaufen. Trotz der schwierigen Lage bekräftigte er die strategische Ausrichtung mit Investitionen in «publizistische Qualität, Effizienz und digitale Weiterentwicklung».

Goldbach mit Umsatzminus

Besonders schwierig gestaltete sich das Umfeld für die Medienunternehmen innerhalb der Gruppe. 20 Minuten verzeichnete einen Umsatzrückgang von 21 Prozent und rutschte operativ in die roten Zahlen. Die im Juni angekündigte Einstellung der Printausgabe führte zu Einmalkosten von 5,3 Millionen Franken für den Sozialplan beim Abbau von bis zu 80 Vollzeitstellen. Auch der Werbevermarkter Goldbach kämpfte mit einem Umsatzminus von knapp 16 Prozent. Eine Rückstellung von 4,8 Millionen Franken für einen Vermarktungsvertrag belastete zusätzlich.

Tamedia mit seinen Bezahlmedien konnte hingegen das operative Ergebnis um 23 Prozent steigern, obwohl der Umsatz um 6 Prozent sank. Die Zahl der Digital-Abonnements stieg um 3,4 Prozent auf 193'000. Insgesamt zählt Tamedia 611'000 bezahlte Abonnements.

Digitale Plattformen stabil

JobCloud und die Swiss Market Group (SMG) entwickelten sich trotz schwieriger Marktbedingungen solide, teilt TX Group mit. JobCloud litt unter dem schwachen Arbeitsmarkt, konnte aber dank striktem Kostenmanagement eine attraktive Marge halten. SMG setzte ihr Umsatzwachstum über alle Geschäftsbereiche fort und verbesserte die Profitabilität deutlich. Die Vorbereitungen für einen möglichen Börsengang der SMG laufen planmässig.

Weiter kündigte der Verwaltungsrat ein dreijähriges Aktienrückkaufprogramm an. Dabei sollen eigene Aktien im mittleren einstelligen Prozentbereich des ausstehenden Kapitals zurückgekauft und vernichtet werden. Der Rückkauf soll in den nächsten Wochen starten. (pd/nil)