Fussball-WM der Frauen: Mehr als eine Million schauten bei SRF die Spiele

Mit dem Sieg gegen England und dem erstmaligen Titelgewinn von Spanien endete am vergangenen Sonntag die neunte Fussball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland. Auf SRF zwei stiess der Final um die Mittagszeit auf reges Interesse. Bis zu 286’000 Menschen aus der Deutschschweiz verfolgten das Spiel im TV. Dieser Spitzenwert entspricht einem Marktanteil von 51,1 Prozent. Das komplette Spiel schauten durchschnittlich 207’000 Personen (Marktanteil 41,8 Prozent). Dazu kommen rund 210'000 Livestream-Starts, wie es in einer Mitteilung heisst.

Schweizer Spiele mit besonders vielen Zuschauenden

Erstmals hat SRF sämtliche Spiele einer Frauen-WM live übertragen – 64 insgesamt. Trotz ungünstiger Anspielzeiten –zwei Schweizer Partien begannen bereits um sieben Uhr morgens – erzielten die 46 auf SRF zwei ausgestrahlten Spiele einen Marktanteil von durchschnittlich 31 Prozent. Zum Vergleich: Die 25 Begegnungen der Women’s Euro 2022 auf SRF zwei erreichten einen durchschnittlichen Marktanteil von 17,4 Prozent.

Neben dem Final erregten gemäss Mitteilung insbesondere die Schweizer Spiele die Aufmerksamkeit des Publikums. Die vier Partien erzielten einen besonders hohen Marktanteil von durchschnittlich über 63 Prozent. Mit 309'000 Fernseh-Zuschauenden in der Deutschschweiz und 213'000 Livestream-Starts schwingt in Bezug auf die Einschaltquoten die Partie Schweiz-Neuseeland obenaus. Den höchsten Marktanteil erzielte das Schweizer Achtelfinalspiel gegen Spanien mit 68 Prozent.

Livestreams beliebt wegen früher Anspielzeiten

Die frühen Anspielzeiten sorgten für eine rege Nutzung der Web-Livestreams. Insgesamt verzeichneten die Livestreams der Fussball-WM 3,5 Millionen Stream-Starts. In der Zeitspanne der WM vom 20. Juli bis 20. August 2023 bot SRF Sport gesamthaft 185 Livestreams über srf.ch/sport sowie die SRF Sport App an. Die WM-Spiele sorgten in dieser Zeit für fast 40 Prozent aller Stream-Starts. Zudem stiegen Aufrufe der Website und der App im Vergleich zur Phase der Euro 2022 deutlich. Durchschnittlich verzeichneten die Online-Plattformen während der WM 803’000 Besuche pro Tag, über einen Viertel mehr als 2022.

Insgesamt erreichte SRF gemäss Mitteilung mit den Übertragungen des Fifa Women’s World Cup 2023 1’198’000 Personen in der Deutschschweiz. «Trotz der grossen Sportkonkurrenz durch Radsport, Schwingen oder Tennis konnte die Fussball-WM viele Menschen in der Deutschschweiz begeistern», so Susan Schwaller, Chefredaktorin von SRF Sport. Mit den erzielten Einschaltquoten und insbesondere den Marktanteilen sei man sehr zufrieden. «Wir konnten dem Frauenfussball eine grosse Plattform und unserem Publikum grossartigen Sport und viele Emotionen bieten.» (pd/yk)