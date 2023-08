Blue Sport: Mehr Fussball aus Saudi-Arabien am Fernsehen

In den letzten Wochen haben über 15 Stars auf die arabische Halbinsel gewechselt. Neben Cristiano Ronaldo sind neu auch Topshots wie Karim Benzema, Ngolo Kanté, Jordan Henderson, Fabinho oder Sadio Mané in der Saudi Pro League im Einsatz. Die Liga startet am Freitag, 11. August in die neue Saison.

Neu drei Spiele live pro Runde

Blue Sport, ein kostenpflichtiges Angebot von Swisscom, zeigte bis anhin via den Fussballsender Sportdigital bereits wöchentlich eine Partie live. Da die Rechte nun bis 2025 gesichert wurden, profitieren auch Blue-Sport-Abonnenten vom Angebot, schreibt Blue in einer Medienmitteilung. Nun wurde das Angebot stark ausgebaut: Neu werden drei Partien statt wie bisher ein Spiel pro Runde live ausgestrahlt. Damit sind über die ganze Saison gesehen über 100 Spiele live im Blue-Sport-Angebot enthalten, rund die Hälfte davon ist in der Schweiz ausschliesslich auf Blue Sport sichtbar. (pd/nil)