Publiziert am 29.11.2024

Die Schaffhauser Nachrichten weiten ihre Zusammenarbeit mit CH Media aus. Ab 2025 übernimmt die Schaffhauser Regionalzeitung deutlich mehr nationale und internationale Inhalte von CH Media. Auch das Layout wird dem des Medienpartners angeglichen, wie CH Media am Freitag mitteilte.

Die erweiterten Inhalte sollen sowohl im gedruckten ersten Bund als auch im Digitalangebot erscheinen. Die Schaffhauser Nachrichten greifen damit künftig auf ein über 50-köpfiges Team aus Journalisten und Korrespondenten von CH Media zu.

«Wir freuen uns, dass wir die bestehende Kooperation mit CH Media verlängern und vertiefen können», wird Nina Siegrist, CEO Meier + Cie AG, in der Mitteilung zitiert. Auch für CH Media sei die Zusammenarbeit mit den Schaffhauser Nachrichten ein Gewinn: «Die Schaffhauser Nachrichten sind für uns als Medienhaus mit starker regionaler Verankerung ein perfekter Partner. Wir stärken durch solche Kooperationen unser publizistisches Angebot und sind mit unseren exzellenten journalistischen Inhalten eine gewichtige Stimme in der Schweizer Medienlandschaft», so CEO Michael Wanner.

Trotz der vertieften Kooperation bleibe das Schaffhauser Medienhaus unabhängig, betonen beide Partner. Die Zusammenarbeit besteht seit 2012. Bereits seit 2023 sind die Schaffhauser Nachrichten Teil des Schweiz-am-Wochenende-Verbunds von CH Media (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)