CH Media: SHN stösst zu Schweiz am Wochenende-Verbund

Die Schaffhauser Nachrichten (SHN) und CH Media unterhalten bereits seit Jahren eine redaktionelle Zusammenarbeit, wobei die Schaffhauser Nachrichten von CH Media Mantelinhalte beziehen. Neu – ab April – werden die Schaffhauser Nachrichten in den Schweiz am Wochenende-Verbund aufgenommen, bleiben aber als eigenständiger Zeitungstitel weiterhin unabhängig, heisst es in einer Mitteilung.

Leserinnen und Leser der SHN erhalten künftig jeden Samstag den Mantelteil der Schweiz am Wochenende und würden damit von einer deutlich erweiterten Berichterstattung auch zu Kultur und den schönen Seiten des Lebens – im dritten Bund der Samstagsausgabe – profitieren, schreibt CH Media.

Die SHN, die zum Schaffhauser Medienunternehmen Meier + Cie AG gehören, und CH Media kooperieren bereits seit vielen Jahren redaktionell, wobei die SHN für ihr publizistisches Produkt auf Berichte, Hintergründe und Analysen zu nationalen und internationalen Themen der Zentralredaktion von CH Media zurückgreifen kann. Durch die neue Kooperation ist die Eigenständigkeit der Schaffhauser Nachrichten nicht tangiert und auch das Layout des Hauptblattes bleibt gleich.

«Ich freue mich sehr, dass wir mit den Schaffhauser Nachrichten einen weiteren Kooperationspartner für den Schweiz am Wochenende-Verbund gewinnen konnten», wird Dietrich Berg, Geschäftsführer Publishing und Mitglied der Unternehmensleitung von CH Media, zitiert. «Mit diesem Schritt», ergänzt Beat Rechsteiner, Vorsitzender der Unternehmensleitung und Verlagsleiter der Meier + Cie AG, «werden unser publizistisches Angebot und das Profil der Schaffhauser Nachrichten als unverzichtbare Informationsquelle für die Region Schaffhausen weiter geschärft.» (pd/wid)