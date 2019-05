Keystone-SDA: Mehr Service für die Regionalmedien

Die multimediale Nachrichtenagentur Keystone-SDA baut ihr Angebot in den Regionen aus. Meldungen in den sechs Regionaldiensten werden neu, wenn immer möglich, mit passenden Bildern aufbereitet, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Von diesem zusätzlichen Service würden Kunden ab sofort profitieren. Die Meldungen in den Regionaldiensten würden mit einem oder mehreren Bildern ausgestattet, die inklusive Bildlegende direkt publikationsfähig seien.

Die Meldungen mit Bildern werden ab sofort in die Regionaldienste Bern, Nord, Ost, Zentralschweiz und Zürich sowie in den französischsprachigen Service arc lémanique gesendet. Marcus Hebein, Leitung Chefredaktion und Head Multimedia von Keystone-SDA, sagt: «Mit der Publikation von Bildern in den Regionaldiensten unternimmt die Keystone-SDA einen weiteren Schritt hin zu einem multimedialen Service für die Kunden.» (pd/wid)