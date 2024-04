Ringier Medien Schweiz: Melissa Schumacher verstärkt Coordinator Team

Verstärkung für das Coordination Team von Ringier Medien Schweiz (RMS): Per September 2024 kehrt Melissa Schumacher als Coordinator RMS an die Dufourstrasse zurück, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die 27-Jährige absolvierte nach ihrem Journalismusstudium in Winterthur bereits ihr Praktikum bei Blick TV und arbeitete zuletzt als Junior-Planerin im Newsroom. Nach Stationen im Video-Team von CH Media und der SRF-Redaktion von «Gesichter und Geschichten» ersetzt sie ab Herbst Nicolo Carle, der sich entschieden hat, RMS zu verlassen, um ein Studium zu beginnen.

Schumacher wird im RMS Coordination Team vor allem für die Projektleitungen von Schwerpunkt- und Leuchtturm-Themen zuständig sein, um diese optimal im Inhalt und sinnvoll in der Distribution auf sämtliche Kanäle von Ringier Medien Schweiz zu platzieren.

«Mit Melissa gewinnen wir eine erfahrene und starke Journalistin, die auch über die nötige Planungserfahrung verfügt und unsere Titel und Marken schon bestens kennt», wird Daniel Egli, Head of Coordination RMS, zitiert. (pd/wid)