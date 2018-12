CH Media: Michael Fingerhuth wird Leiter Zeitungsdruck

Michael Fingerhuth übernimmt per 1. Januar 2019 die Leitung der beiden Zeitungsdruckereien der CH Media in Aarau und St. Gallen Winkeln. Er ist 51 Jahre alt, im 2011 als Leiter Marketing und Verkauf bei der NZZ Print eingetreten und leitet seit 2018 NZZ Media Services. Er übernimmt in Aarau die Nachfolge von Urs Binkert, welcher nach elf Jahren bei Mittelland Zeitungsdruck in den Teil-Ruhestand wechselt. Er wird jedoch in einem reduzierten Pensum der CH Media weiterhin zur Verfügung stehen, wie es in einer Mitteilung heisst.

CH Media investiere substantiell in den Zeitungsdruck, heisst es im Communiqué weiter. In Aarau entsteht ein zusätzlicher Produktionssaal mit einer Zeitungsdruckmaschine der neusten Generation. In St. Gallen wird zudem in den Versandraum investiert. Binkert wird diese beiden Projekte zu Ende führen und anschliessend in den Ruhestand wechseln. Die Zeitungsdruckereien der CH Media sind damit «optimal für die zukünftigen Herausforderungen aufgestellt», heisst es. (pd/cbe)