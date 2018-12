Tamedia: Michael Rüegg wird Leiter Infografik

Marina Bräm hat sich entschieden, die Ressortleitung der Infografik bei den Tamedia Editorial Services (TES) per 1. März 2019 weiterzugeben, wie Tamedia mitteilt. Sie hat die Position seit Anfang 2016 inne (persoenlich.com berichtete). Die 38-Jährige tritt neu eine 60-Prozent-Stelle mit der Spezialisierung «Projekte, Innovation und Entwicklung» im Bereich der Infografik an. Ziel sei die Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit mit den Digitalteams. Bräm startet im Februar 2019 berufsbegleitend einen zweiten Master of Science in «Applied Information and Data Science».

Neuer Ressortleiter per März 2019 wird Michael Rüegg, jetziger Stellvertreter von Bräm. Damit sei die enge Zusammenarbeit zwischen beiden weiterhin gewährleistet und sorge für Kontinuität innerhalb des Ressorts, heisst es in der Mitteilung weiter. (pd/maw)