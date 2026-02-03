03.02.2026

SRF

Michael Weinmann kehrt zurück

Nach einem Jahr in der Kommunikation der Fluggesellschaft Swiss wird Weinmann ab Mai wieder «Schweiz aktuell» moderieren. Er löst Oceana Galmarini ab, die zu Radio Televisiun Rumantscha (RTR) wechselt.
SRF: Michael Weinmann kehrt zurück
Aus Leidenschaft für die Aviatik war er zur Swiss gewechselt. Nach einem Jahr kehrt er zu SRF zurück: Michael Weinmann. (Bild: SRF/Oscar Alessio)
Publiziert am 03.02.2026

Weinmann hatte SRF Ende Februar nach 15 Jahren verlassen und war seither als Head of Media Relations bei der Fluggesellschaft Swiss tätig (persoenlich.com berichtete). Bei SRF moderierte der 44-Jährige «Schweiz aktuell», arbeitete als Redaktor in der Inlandredaktion und kommentierte ab 2020 Formel-1-Rennen.

«Ich freue mich ausserordentlich über die Rückkehr von Michael Weinmann. Seine Erfahrung und sein Fachwissen, seine Kreativität und sein Enthusiasmus für das Live-Fernsehen werden ein grosser Gewinn für SRF und unser Publikum sein», wird Gregor Meier, TV-Nachrichtenchef SRF, in einer Mitteilung zitiert. Weinmann selbst sagt: «Die Rückkehr zu SRF und ‹Schweiz aktuell› fühlt sich für mich an wie nach Hause kommen.»

Oceana Galmarini übernimmt bei RTR eine neu geschaffene Stelle als Produzentin Serien. Die 32-Jährige verantwortet künftig die Produktion von Dokumentationen und Serien für die digitalen Kanäle von RTR. Galmarini war im März 2020 von RTR zu SRF gewechselt und sechs Jahre lang für «Schweiz aktuell» tätig. (pd/spo)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE

Victor Brunner
03.02.2026 10:28 Uhr
Aus P vom 24.11.2024: "Die Leidenschaft für die Aviatik begleite ihn seit seiner Jugend. Deshalb blicke er nun voller Vorfreude auf seine neue Herausforderung". Das ist jetzt aber peinlich, nach wenigen Monaten wieder zurück in den sicheren Hafen Leutschenbach. SRF sollte sich überlegen ob neue Gesichter nicht besser wären, Chance für Nachwuchs. Rückkehrer gibt es doch schon genug, Gredig, Hartmann und andere!