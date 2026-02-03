SRF: Michael Weinmann kehrt zurück

Publiziert am 03.02.2026

Weinmann hatte SRF Ende Februar nach 15 Jahren verlassen und war seither als Head of Media Relations bei der Fluggesellschaft Swiss tätig (persoenlich.com berichtete). Bei SRF moderierte der 44-Jährige «Schweiz aktuell», arbeitete als Redaktor in der Inlandredaktion und kommentierte ab 2020 Formel-1-Rennen.

«Ich freue mich ausserordentlich über die Rückkehr von Michael Weinmann. Seine Erfahrung und sein Fachwissen, seine Kreativität und sein Enthusiasmus für das Live-Fernsehen werden ein grosser Gewinn für SRF und unser Publikum sein», wird Gregor Meier, TV-Nachrichtenchef SRF, in einer Mitteilung zitiert. Weinmann selbst sagt: «Die Rückkehr zu SRF und ‹Schweiz aktuell› fühlt sich für mich an wie nach Hause kommen.»

Oceana Galmarini übernimmt bei RTR eine neu geschaffene Stelle als Produzentin Serien. Die 32-Jährige verantwortet künftig die Produktion von Dokumentationen und Serien für die digitalen Kanäle von RTR. Galmarini war im März 2020 von RTR zu SRF gewechselt und sechs Jahre lang für «Schweiz aktuell» tätig. (pd/spo)