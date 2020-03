SRF: Michael Weinmann kommentiert Formel 1

Am Wochenende vom 14./15. März startet die Formel 1 in die Saison 2020. Wie gewohnt überträgt SRF sämtliche Grands Prix des Jahres live. Neu kommt Michael Weinmann als Kommentator zum Einsatz – im Wechsel mit dem langjährigen F1-Kommentator Michael Stäuble. Ebenfalls unverändert zum SRF-Team in der Königsklasse des Motorsports gehört Marc Surer. Der ehemalige Rennfahrer unterstützt die Kommentatoren bei ausgewählten Rennen als SRF-Experte, heisst es in einer Mitteilung.

«Für mich bedeutet die Rolle als Kommentator eine Rückkehr zu meinen journalistischen Wurzeln. Dass mich diese in die Formel 1 führt, freut mich ausserordentlich», wird Weinmann zitiert. «Seit meiner Kindheit verfolge ich die Rennen der Königsklasse und bis heute hält diese Leidenschaft an. Ich freue mich sehr auf die zusätzliche Aufgabe.» Erstmals in der Formel 1 am SRF-Mikrofon zu hören ist er am Wochenende vom 4./5. Juli beim GP von Österreich.

Weinmann arbeitet seit 2009 für Schweizer Radio und Fernsehen. Den Zuschauerinnen und Zuschauern bekannt ist der 38-Jährige als Moderator des Nachrichtenmagazins «Schweiz aktuell». Ausserdem ist er Redaktor der Inlandredaktion. Vor seiner Zeit bei SRF arbeitete der Zürcher während rund zehn Jahren im Sportjournalismus – unter anderem als Livekommentator beim Pay-TV-Sender Teleclub und bei Radio Top. Die neue Funktion als Kommentator in der Formel 1 übernimmt er zusätzlich zu seinen Aufgaben als Inlandredaktor und Moderator von «Schweiz aktuell». (pd/cbe)