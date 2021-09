Fall Spiess-Hegglin: Michèle Binswanger verteidigt ihr Buchprojekt

Wenige Tage nachdem das Zuger Obergericht die erstinstanzlich angeordneten Verbote gegen das Buch von Michèle Binswanger über die Vorkommnisse an der Zuger Landammannfeier von 2014 aufgehoben hat, meldet sich die Tamedia-Autorin in einem persönlichen Essay zu Wort.



Als Autorin nehme sie den Entscheid zum Anlass, ausführlich zu erklären, wie sie zu dieser Geschichte kam, schreibt Binswanger in der SonntagsZeitung, und ergänzt: «Ich halte am Projekt fest, weil ich von seiner Notwendigkeit überzeugt bin.» Es möge aussehen, als gehe es bloss um eine Unterhosengeschichte, um links gegen rechts, Frau gegen Mann, aber es sei viel mehr als das. Es gehe um die Zeit, in der wir lebten, und deren Gefahren für uns schwierig zu erkennen seien. Aus solchen Ereignissen aber lasse sich einiges darüber ablesen. Etwa wie feministischer Aktivismus und #MeToo die Gesellschaft und die Politik verändert hätten. Wie das Geschehen in den sozialen Medien die öffentliche Wahrnehmung immer stärker beeinflusse. Und wie leicht man sich bei der Bewertung von Ereignissen manipulieren lasse.

Nachdem öffentlich geworden sei, dass Tamedia und sie sich gegen das Recherchier- und Schreibverbot wehrten, sei sie einer nicht enden wollenden Hass- und Diffamierungskampagne ausgesetzt, so Binswanger weiter. Es hätten sie Mails und Briefe erreicht, manchmal sogar eingeschrieben, die eindringlich oder drohend forderten, vom Projekt abzulassen. (wid)