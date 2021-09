Fall Spiess-Hegglin: Tamedia gewinnt vor dem Zuger Obergericht

Weitere Runde im Schlagabtausch zwischen der Zuger Ex-Kantonsrätin Jolanda Spiess-Hegglin und Tamedia. Nachdem das Kantonsgericht Zug genau vor einem Jahr entschieden hatte, dass die Tamedia-Journalistin Michèle Binswanger in keinem Artikel und auch keinem Buch über die mittlerweile landesweit bekannten Vorkommnisse an der Landammannfeier von 2014 berichten darf, hat das Zuger Obergericht dieses Urteil, das persoenlich.com vorliegt, nun aufgehoben.

Das Obergericht heisst die Berufung der Tamedia mit ihrem Urteil vom 1. September 2021 gut. Konkret: Michèle Binswanger darf wieder über die ganze Angelegenheit, die bald sieben Jahre zurückliegt und schweizweite Beachtung fand, berichten. Auch das Twitterverbot hebt das Zuger Obergericht auf.

Annahme für Persönlichkeitsrechtsverletzung nicht begründet

Die Berufungsinstanz sieht keine «faktische Grundlage für die Annahme der Vorinstanz, dass sie (Michèle Binswanger) in ihrer journalistischen Arbeit künftig Persönlichkeitsrechte verletzen werde». Arthur Rutishauser, Chefredaktor Redaktion Tamedia und SonntagsZeitung, begrüsst gegenüber persoenlich.com den Entscheid des Zuger Obergerichts, da er die grosse Bedeutung der Medienfreiheit bekräftige und ein wichtiges Zeichen für den unabhängigen Journalismus setze. Ein entsprechendes Buchmanuskript über den ganzen Fall hatte Michèle Binswanger bereits in Arbeit.

Jolanda Spiess-Hegglin kann das Obergerichtsurteil beim Bundesgericht anfechten. Da sie jetzt aber beim Obergericht unterliegt, muss sie gemäss dem nun publizierten Urteil die finanziellen Kosten und Entschädigungen für beide Gerichtsinstanzen tragen, also für das Kantons- und das Obergericht. Allein die Entscheidgebühr beträgt 10'000 Franken.

Spiess-Hegglin will nicht schweigen

Jolanda Spiess-Hegglin hat eine ausführliche Stellungnahme veröffentlicht. «Das Gericht traut Michèle Binswanger zu, ein Buch zu schreiben, das nicht erneut meine Intimsphäre verletzt. Ich traue ihr dies nicht zu», schreibt sie.

Und weiter: «Das Gericht kommt zum Schluss, dass meine Intimsphäre nun zum Allgemeingut gehört, gerade weil ich mich gegen die krasse Verletzung dieser Intimsphäre juristisch und öffentlich gewehrt habe. Was gemäss diesem Obergerichtsurteil nichts anderes bedeutet als: Wen du dich wehrst, hast du verloren und kein Anrecht mehr auf Schutz.» Diese Aussage sei verstörend und eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. «Es ist eine Aussage, welche in einer zeitgemässen Rechtsprechung nichts verloren haben sollte», so Spiess-Hegglin weiter.

Spiess-Hegglin schliesst die Stellungnahme ab mit: «Ich werde nicht schweigen.» Konkret bedeutet dies, dass sie den Fall vor Bundesgericht ziehen will – «wenn ich eine Finanzierung bewerkstelligen kann», wie sie auf Anfrage von persoenlich.com sagt. (ma/cbe)