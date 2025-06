SRF Sport: Michelle Andres wird Radsport-Expertin

Publiziert am 10.06.2025

Am 12. Juni 2025 startet die Tour de Suisse Women. Die Etappen werden bei SRF erstmals von Michelle Andres am Mikrofon begleitet. Die 28-Jährige ist neue Radsport-Expertin des Senders und erlebt an der Rundfahrt ihre Feuertaufe, heisst es in einer Meldung von SRF.

Per Anfang 2025 übernahm Kathrin Stirnemann das Traineramt des Schweizer Mountainbike-Nationalteams der Frauen und schied damit als SRF-Radsportexpertin aus. Rechtzeitig vor Beginn der Tour de Suisse Women konnte die vakante Position wieder besetzt werden. Michelle Andres wird künftig bei Frauen-Radrennen als Expertin und Co-Kommentatorin amten.

Los Angeles 2028 als Fernziel

Die 28-Jährige ist aktive Radrennfahrerin, zuerst auf dem Mountainbike, mittlerweile im Bahnradsport und bei Strassenrennen. 2024 in Paris nahm sie erstmals an Olympischen Spielen teil und erreichte im Madison mit ihrer Partnerin Aline Seitz den 14. Platz. Mittlerweile arbeitet sie auf ihr nächstes grosses Ziel hin: die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles. Daneben bestreitet sie in einem dänischen Team auch Strassenrennen.

Andres hat Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert. Dieses Wissen will sie für ihre neue Aufgabe am Mikrofon nutzen. «Es wird eine Herausforderung sein, in die Rolle der Beobachterin zu schlüpfen. Ich muss die Rennfahrerin in mir und die damit verbundenen Emotionen ausblenden und die nötige Distanz herstellen», so die Aargauerin. Mit ihrem Engagement bei SRF verbindet sie ein konkretes Ziel: «Ich möchte dem Publikum den Frauenradsport schmackhaft machen. Frauenrennen sind oft unberechenbar und spektakulär, was sie für die Zuschauenden sehr attraktiv macht.» Umso wichtiger sei es, dass Frauenrennen auch von Frauen kommentiert würden. «Ein gutes Verständnis der spezifischen Bedingungen und Herausforderungen im Frauenradsport ist besonders wertvoll.»

Premiere an der Tour de Suisse Women

Ihre Feuertaufe erlebt Michelle Andres als Co-Kommentatorin an der Tour de Suisse Women, die am 12. Juni 2025 mit einem bergigen Rundkurs in Gstaad BE beginnt. SRF zeigt alle vier Etappen der diesjährigen Rundfahrt live auf SRF zwei. (pd/awe)