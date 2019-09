Verband Schweizer Medien: Migros und Coop treten aus Verlegerverband aus

von Edith Hollenstein

Der Verband Schweizer Medien (VSM) muss zwei gewichtige Austritte hinnehmen: Migros und Coop haben per Ende 2019 ihre Mitgliedschaft gekündigt, wie an der Mitgliederversammlung letzte Woche bekannt wurde. Beide waren seit vielen Jahren dabei, die Migros seit 1991. Wie schmerzhaft diese Austritte sind, respektive wie hoch deren finanzielle Beiträge waren, will der Verlegerverband nicht sagen. «Das möchten wir nicht öffentlich machen», schreibt Direktor Andreas Häuptli auf Anfrage von persoenlich.com. Er vermutet die Austritte in den Sparbestrebungen der Detailhändler.

Zu den detaillierten Gründen will Coop keine Stellung nehmen. Die Migros hingegen begründet den Schritt gegenüber persoenlich.com. «Der Verband Schweizer Medien unterstützt mit seiner hervorragenden Arbeit die Schweizer Verlage. Da die Migros kein klassischer Verlag ist, ist der Nutzen einer Partnerschaft zu gering. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, den Verband per Ende 2019 zu verlassen», schreibt Christoph Rytz, Leiter Integrierte Kommunikation beim Migros-Genossenschaftsbund.

VSM-Direktor Häuptli glaubt, die Detailhändler zur Umkehr bewegen zu können: «Wir hoffen mit den beiden Unternehmen weiter zusammenarbeiten zu können, zur Stärkung der Medienlandschaft Schweiz. Wir werden auf sie zugehen, sobald wir hier Projekte spruchreif haben.»