SRF: Misstöne bei Knie-Dokumentation

Sie wurde bei jeder Gelegenheit als «TV-Highlight» beworben. Die Dokufiktion «Dynastie Knie – 100 Jahre Nationalcircus» gehört zu den teuersten SRG-Produktionen des Jahres. Der Zweiteiler wird in allen drei Sprachregionen ausgestrahlt.

Sämtliche wichtigen Exponenten der Zirkusfamilie kommen darin zu Wort – ausser Rolf Knie. Dieser reist zwar nicht mehr mit dem Zirkus mit, ist aber noch immer grösster Alleinaktionär des Unternehmens und pflegt das Familienarchiv.

Rolf Knies Abwesenheit widerspiegelt die Stimmung in der Familie, wie die «SonntagsZeitung» schreibt: Vor einem Jahr boykottierten Fredy und Franco Knie ein Buch zum 100-Jahr-Jubiläum des Zirkus, an dem Rolf Knie beteiligt war. Nun ist Rolf Knie bei dem Film nicht involviert. Dies sind nicht die einzigen Misstöne vor der Ausstrahlung der 2-Millionen-Franken-Produktion. Die Konkurrenz hat laut der SoZ wenig Freude an der Gratiswerbung der SRG für das grösste Zirkusunternehmen des Landes. (pd/lol)