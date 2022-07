Winsider: Mit Konsider neues Onlinemedium lanciert

Die Schweiz erhält ein neues Onlinemedium: Konsider. «Es ist die News- und Informations-Plattform für und zum Konsum- und Alltagsgütersektor», heisst es in einer Mitteilung. Dabei richte sich Konsider insbesondere an die Profis aus diesem Bereich. Mit Food und Non-Food, mit Konsumgütern, Detailhandel oder E-Commerce würden sich eine halbe Million Fachleute professionell beschäftigen.

Lanciert wurde Konsider von Winsider in Winterthur. Der Verlag verlegt bereits die Branchenportale Medinside und Inside-IT.

«Dieser Sektor verdient eine viel grössere journalistische Beachtung: Er beschäftigt so viele Menschen, er hat so ein hohes volkswirtschaftliches Gewicht, er setzt so häufig Trends, er umfasst so legendäre Marken und er ist so wichtig ist für unseren Alltag», wird Winsider-Verleger Christian Fehrlin in der Mitteilung zitiert. «Wir möchten den digitalen Treffpunkt für alle Beteiligten und Interessierten schaffen.»

Noch befinde sich Konsider in einer Entwicklungsphase. Die Redaktion werde aufgebaut von Ralph Pöhner und Roberto Zimmermann.

Pöhner startete 2015 bei Medinside, einer Newsplattform für das Schweizer Gesundheitswesen. Davor hatte er die Finanzbranchen-Site Finews gegründet. In seiner Journalistenkarriere arbeitete er unter anderem für Facts, die Weltwoche, Die Zeit sowie für digitale Projekte bei der TX Group, Swisscom und Ringier Axel Springer Schweiz.

Zimmermann war zuletzt stellvertretender Chefredaktor der Coopzeitung, davor arbeitete er als Redaktionsleiter Food beim Migros Genossenschaftsbund, als Redaktionsleiter bei NZZ Bellevue und als Ressortleiter Stil bei der NZZ am Sonntag.

Winsider gehört mehrheitlich zur Deep Impact, einer Softwarefirma in Winterthur. (pd/cbe)