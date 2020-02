Einem Artikel in den Tamedia-Zeitungen zufolge beteiligt sich die Mobiliar mit 25 Prozent am Ringier-Verlag. Urs Berger, Verwaltungsratspräsident der Mobiliar, will auf Anfrage keinen Kommentar abgeben. Auch das Medienunernehmen Ringier will ebenfalls keine Stellung zum Thema nehmen, heisst es in den Tamedia-Zeitungen weiter.

Der Einstieg des Versicherers bei Ringier wäre nicht die erste Partnerschaft zwischen den beiden Firmen. 2016 hatte die Mobiliar 50 Prozent an der Scout24 Schweiz AG erworben. (eh)