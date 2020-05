SRF: Moderator Franz Fischlin verletzt sich

Der «Tagesschau»-Moderator Franz Fischlin hat sich im Haushalt verletzt. Dies geht aus einem Tweet hervor, den er am Freitagnachmittag absetzte. Unter dem Hashtag #diemeistenUnfällepassierenimHaushalt bedankte sich Fischlin bei seinen «flexiblen und hilfsbereiten Kolleginnen» fürs «kurzfristige Einspringen».

Das nennt man flexible und hilfsbereite Kolleginnen: Danke herzlich @andreavetsch fürs kurzfristige Einspringen heut in #SRFTagesschau. Und morgen dann @CorneliaBoesch. Bin zuversichtlich, dass ich ganz schnell wieder heil und am Start bin.#diemeistenUnfällepassierenimHaushalt pic.twitter.com/yJwuMIif0V — Franz Fischlin (@FischlinFranz) May 22, 2020



Was genau passiert ist, liess Fischlin offen. Er hatte aber offenbar Glück im Unglück. In den Kommentaren unter seinem Tweet schrieb der 57-Jährige, dass es halb so wild sei: «Ist zum Glück nicht viel passiert. Und Blessur schnell verheilt.» Er werde nur ein paar Tage ausser Gefecht sein.

Fischlins Arbeitskolleginnen bei der «Tagesschau», Cornelia Boesch und Andrea Vetsch, gaben ihm derweil einen Tipp für die Zukunft mit auf den Weg: Er soll doch die Hände weg vom Haushalt lassen. (cbe)