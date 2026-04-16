SRF: Moderator Yves Bossart verlässt den Sender

Publiziert am 16.04.2026

Yves Bossart wird SRF verlassen. Der Moderator der wöchentlichen Sendung «Sternstunde Philosophie» hat sich entschieden, seine Tätigkeit als freischaffender Philosoph, Moderator und Gymnasiallehrer auszubauen. Bis Sommer 2026 bleibt er dem Schweizer Fernsehen erhalten und moderiert weiterhin die «Sternstunde Philosophie». Seine voraussichtlich letzte Ausgabe der Sendung ist für den 21. Juni um 11 Uhr auf SRF 1 und Play SRF geplant.

«Der Entscheid fällt mir nicht leicht. Ich bin überaus dankbar für die Zeit bei SRF. Ich durfte der Philosophie ein Gesicht geben und sie zu den Menschen bringen – im Fernsehen, Radio und online. Und ich durfte unzählige inspirierende Menschen kennenlernen, im Gespräch vor der Kamera, aber auch innerhalb von SRF in den jeweiligen Teams», wird Bossart in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert. Und weiter: «Jetzt beginnt ein neues Kapitel. Mit einigen Ungewissheiten. Aber die gehören zum Leben dazu.»

Bossart, geboren 1983, ist seit 2013 Redaktor und Produzent der «Sternstunde Philosophie» und übernahm 2017 die Moderation. Parallel zu seinem Engagement bei SRF unterrichtet er bereits heute als Philosophielehrer an einer Kantonsschule im Kanton Zürich. Künftig will er sich selbstständig als Experte, Autor und Moderator betätigen.

Bossart studierte Philosophie, Musikwissenschaften und Geschichte an den Universitäten Luzern, Zürich und Heidelberg, bevor er an der Humboldt-Universität zu Berlin in Philosophie promovierte. Bei SRF gestaltete er neben der «Sternstunde Philosophie» zahlreiche weitere Formate: «Bleisch & Bossart» gemeinsam mit Barbara Bleisch, das Alltagsphilosophieformat «Giiget’s» auf Radio SRF 3 zusammen mit Rahel Giger sowie den SRF-Talk «Focus».

Die Nachfolgeplanung für die Moderation der «Sternstunde Philosophie» ist laut Mitteilung bereits angelaufen. Die Stelle wird in den nächsten Tagen sowohl SRF-intern als auch extern ausgeschrieben. (pd/cbe)