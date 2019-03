SRF: Mona Vetsch steigt in den Tarnanzug

In der neuen Staffel von «Mona mittendrin» verschlägt es Mona Vetsch in vier Folgen in die RS, zu DJ BoBo, ins Schweizer Paraplegiker-Zentrum und in die Psychiatrie. Dies schreibt SRF in einer Mitteilung.

Auf nichts vorbereitet, aber auf alles gefasst. So startee Vetsch in jedes Abenteuer von «Mona mittendrin». In einer schwarzen Kiste findet sie zu Beginn einen Gegenstand als Hinweis darauf, wo sie die nächsten drei Tage verbringen wird: vom Wärmebeutel, über das Rauchverbotsschild, bis zum Handschuh. Ein vorprogrammiertes Navi oder ein Bahnticket weisen ihr den Weg. Vetsch landet in der Rekrutenschule, wo sie anfangs fast der Mut verlässt. Sie begleitet DJ BoBo in den letzten Tagen vor seiner Weltpremiere und erlebt den Superstar von seiner angespanntesten Seite.

Im Paraplegiker-Zentrum lernt sie Personen kennen, deren Leben von einer Sekunde auf die andere auf den Kopf gestellt wurde. Und in der geschlossenen Akutstation der Psychiatrie trifft sie auf Menschen, die nicht mehr wissen, wo und wer sie sind. Aber auch auf solche, die einfach normal wirken. Vetsch taucht in den Alltag unterschiedlichster Menschen ein, packt mit an und bekommt einen echten Einblick in die Lebenswelt der anderen. (pd/wid)