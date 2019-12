SRF: Mona Vetsch und Tom Gisler lancieren Podcast

Sechs Folgen, sechs Schweizer Persönlichkeiten, die in ihrem Gebiet Geschichte geschrieben haben: Ursula Andress, Schauspielerin; Jacques Piccard, Tiefseeforscher; Albert Hofmann, LSD-Erfinder; Andy Hug, Kampfsportler; Heliane Canepa, Managerin; und Martina Hingis, Tennis-Legende.

Im neuesten SRF-Podcast «Trüffelschweine» werden diese sechs berühmten Schweizerinnen und Schweizer von einer neuen Seite beleuchtet, wie es in einer Mitteilung heisst. Wie wurde über die Persönlichkeiten in den Medien berichtet? Und was haben sie selbst damals, als sie in den Schlagzeilen standen, ins Mikrofon oder in die TV-Kamera gesagt?

«Trüffelschweine» ist eine Zeitreise, die den Hörerinnen und Hörern laut Mitteilung überraschende Einblicke in die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte gibt.

Der SRF-Podcast mit Mona Vetsch und Tom Gisler ist ab dem 2. Januar 2020 online unter srfaudio.ch und drei der sechs Folgen ab 17:00 Uhr zu hören auf Radio SRF 3. (pd/lol)