NZZ: Monica Dell’Anna verlässt die NZZ-Gruppe

Für 2019 stellte die NZZ-Gruppe ihre Organisationsstruktur neu auf. Im Zuge dessen wurden zum einen die Unternehmenseinheiten mit Fokus auf den Nutzer- und den Werbemarkt im Bereich Marketing und Vertrieb neu ausgerichtet und zum anderen die Produktentwicklung und Customer Experience, Business Development und Portfoliomanagement sowie Zusatzgeschäfte im Bereich Produkte zusammengeführt. Dies schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung vom Dienstagmorgen.

Die neu geschaffene Position des Chief Revenue Officer wird per 1. September von Johannes Boege besetzt. Er wird in dieser Funktion die Steuerung aller Themen des Marketings und Vertriebs des Kerngeschäfts der NZZ-Mediengruppe übergreifend verantworten und eng miteinander vernetzen. Boege ist bei «Politico Europe» für Produktentwicklung und -management, Technologie, Marketing und Business Intelligence zuständig und zeichnet verantwortlich für die Produktoptimierung und das strategische Wachstum des Unternehmens mit Fokus auf den Nutzermarkt. Vor «Politico» war er in verschiedenen Funktionen bei Axel Springer.

Nachfolgerin ist Digital-Spezialistin

Monica Dell’Anna, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Produkte, wird das Unternehmen per Anfang April verlassen, «um sich neuen Herausforderungen zuzuwenden», die die NZZ schreibt. Sie übernahm per 1. Januar die Leitung des neuen Bereichs Produkte und damit die Verantwortung für Produktentwicklung und Customer Experience, Business Development und Portfoliomanagement sowie die Zusatzgeschäfte (persoenlich.com berichtete). Sie verantwortete zudem weiterhin die Business Medien, für die sie bereits seit 2016 zuständig war: die NZZ-Konferenzen inklusive Swiss Economic Forum, das Zurich Film Festival sowie die Wirtschaftsinformationsplattform Moneyhouse und die Online-Plattform für Architektur und Design, Architonic.

Die Nachfolgerin von Dell’Anna, «deren Name in Kürze bekannt gegeben werden kann», verfügt laut der NZZ über langjährige Erfahrung in der Medienbranche sowie über «eingehende Expertise im Digitalbereich». Bis zu ihrem Start im August übernehmen CEO Felix Graf, CFO Jörg Schnyder sowie CTO Andreas Bossecker die interimistische Führung des Geschäftsbereichs Produkte. (pd/eh)