CNN Money Switzerland: Multimedia-Studio in der Westschweiz geplant

Ein Jahr nach der Lancierung zieht CNN Money Switzerland Fazit. Der Wirtschaftssender habe es geschafft, «ein äusserst wertvolles Zielpublikum von gebildeten, wohlhabenden und loyalen Kunden aufzubauen, das stark auf englischsprachige Inhalte im linearen Fernsehen, auf Webseiten, sozialen Medien sowie auf mobile digitale Inhalte ausgerichtet ist», heisst es in der Mitteilung vom Dienstag. Man spreche in erster Linie C-Level Entscheidungsträger mit einem monatlichen Haushaltseinkommen von im Schnitt zwischen 9000 und 12’000 Franken an.

«Wir streben nicht nach Volumen und haben dies auch in Zukunft nicht vor», lässt sich CEO Christophe Rasch zitieren. Die Qualität der Inhalte und die Formate seien wichtiger als hohes Volumen. CNN Money Switzerland erreichte laut eigenen Angaben im November seine bisher beste Performance mit 100'000 Zuschauern am linearen Fernsehen, 100’000 individuellen Zuschauern auf der Website und 19’000 Aufrufen über Zattoo.

39 Prozent aller Nutzer des linearen Fernsehens stammen derzeit aus dem Grossraum Zürich. «Mit unserer Expansion in die französischsprachige Schweiz in diesem Jahr wird sich dies ändern», sagt Rasch. Er will den Sender auch in der Westschweiz aufbauen und seine Präsenz das gleiche Niveau wie in der Deutschschweiz bringen. Im Spätsommer werde hierfür ein neues Multimedia-Studio eingeweiht in Gland, heisst es dazu. 60 Prozent des Website-Traffics stammt heute aus anderen Ländern als der Schweiz, in erster Linie aus den USA, England und Deutschland. (pd/wid)