Sunradio: Musikradio weitet DAB+-Sendegebiet aus

Nach weitreichenden Planungsarbeiten wagt das im Berner Oberland ansässige Sunradio - Best international Music einen weiteren Ausbau seines terrestrischen Sendegebiets auf DAB+. Seit 2018 sendet Sunradio bereits im Berner Oberland in Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber Digris. Jetzt kommen noch das Berner Mittelland und grosse Teile des Kantons Solothurn dazu, wie der Musiksender mitteilt. Sunradio ist demnach auf DAB+ Kanal 10D, Biel-Solothurn gestartet und erreicht damit zusätzlich 1,24 Millionen Menschen. Wenn der gut gelegene Sendestandort auf dem Grenchenberg on Air geht, werde Sunradio zudem zwischen Neuenburg, Freiburg, Bern, Langnau i.E. und Olten zu empfangen sein.

«Nach reiflichen Überlegungen finanzieller Art und detaillierten Abklärungen, wagen wir diesen Schritt erstmal für die kommenden zwei Jahre, 2024 und 2025. Mitte 2025 wägen wir dann ab und analysieren die Lage erneut. Das Ziel ist jedoch ganz klar eine längerfristige DAB-Ausstrahlung in diesem attraktiven Sendegebiet», wird der Betreiber von Sunradio, Stefan Grünig, zitiert. Die Voraussetzung dafür sei eine weiterhin sichere, finanzielle Lage mit den bestehenden Einnahmen und Kooperationen.

Erst kürzlich wurde Sunradio beim Swissradioplayer aufgeschaltet und erreicht damit neuerdings Homeaudiosysteme wie Sonos oder Alexa. In Kürze wird jeweils am Freitagabend eine neue Sendung zu hören sein. Stefan Grünig dazu: «Es geht um eine Sendung mit Musik, welche in den 80er Jahren Millionen von Menschen begeistert und bewegt hat. Im vergangenen Dezember haben wir fast jeden Abend an dieser Sendung gearbeitet.» Zudem sendet Sunradio ab sofort legal auch ausserhalb der Schweiz, dank seiner neuen Mitgliedschaft bei IFPI-Schweiz, dem Branchenverband der Schweizer Musiklabels, mit weltweiter Vernetzung. (pd/wid)