Fakten zusammentragen, Texte schreiben und Videos drehen – im zweiten «Blick»-Mediacamp sind zwölf junge Journalismus-Begeisterte in die Medienwelt eingetaucht. Sie haben in den Ressorts News, Politik und Wirtschaft, Sport, People, Web-TV und Social Media mitgearbeitet. Unter dem Coaching von Hannes Britschgi, Leiter der Ringier Journalistenschule, und anderen «Blick»-Mitarbeitenden, lernten die Camperinnen und Camper ihre Texte auf den Punkt zu bringen und vor der Kamera aufzutreten, wie es in einer Mitteilung heisst.







Täglich hätten sie Artikel für die Rubrik «Meine Meinung» im «Blick» geschrieben und Content für die Video-Rubrik «Mein Tag» auf Blick.ch gefilmt. «Mit dem Mediacamp möchten wir junge Talente mit dem Journalismus-Virus infizieren und ihnen Einblick in den spannendsten Beruf der Welt geben», wird Christian Dorer, Chefredaktor der Blick-Gruppe und Initiant des Mediacamps, zitiert.

Unterricht von Journalisten

Die «Blick»-Journalisten hätten den Campern ausserdem jeden Tag Ausbildungsmodule angeboten in Recherche, Schreiben, Social Media, Storytelling, Medienethik und Sport-Journalismus. «Wir bringen junge Leute mit gestandenen Journalisten ins Gespräch. So profitieren beide Seiten. Wir entdecken Talente und sie erfahren, wie wir arbeiten und wie wir ticken», sagt Britschgi laut Mitteilung über das «Blick»-Mediacamp.







Die Erwartungen der Teilnehmer seien von Anbeginn hoch: «Ich möchte erfahren, warum der ‹Blick› bis heute eines der meist gelesenen Medien der Schweiz ist», wird Maturand Levin Stamm (18) zitiert. «Während drei Jahren habe ich administrative Arbeiten in einem Medienhaus ausgeführt. Nun möchte ich auf der anderen Seite stehen und hinter die Kulissen einer Redaktion blicken», so Sarina Bosshard (18), die kürzlich ihre Berufsausbildung abgeschlossen hat. Jonathan Wartmann (20) wolle hingegen «den Puls und die Dynamik des ‹Blick›-Newsrooms spüren». Romina Gilgen (22), Studentin der Medien- und Politikwissenschaft, erkläre: «Von aussen betrachtet stelle ich mir die Medienwelt wie einen grossen Zirkus vor, bei welchem ich nun die Chance bekomme, mitzumachen anstatt nur still zuzuschauen.»

Auch dieses Jahr hat die Blick-Gruppe für die zwölf Media-Camperinnen und Camper eine Unterkunft im Stadtzentrum von Zürich organisiert, wo sie während dieser Woche gemeinsam wohnten. (pd/log)